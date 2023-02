Sono queste le parole dell’ex giocatore della Juventus, Franco Causio che parla del derby tra bianconeri e granata.

Ecco le parole di Franco Causio, l’ex calciatore della Juventus, parla così alla Gazzetta dello Sport del derby di Torino: “Ha vissuto tanti derby in carriera, non ha bisogno di consigli. Uno glielo do comunque: contro il Toro, martedì, giochi come a Nantes! In Coppa è stato straordinario e mi auguro si ripeta contro il Toro. Io il rinnovo glielo farei, certo. Io ho vinto un Mondiale a 33 anni ed erano altri tempi. Adesso le carriere si sono allungate. Fagioli? Nicolò è cresciuto nel vivaio e conosce bene l’importanza della partita. Anche se, rispetto ai miei tempi, è diverso l’attaccamento alla maglia. Detto questo, ben vengano i Fagioli e i Miretti: la Juve in futuro deve ripartire da loro due, da Ranocchia e da Rovella.“

Conclude così: “Segna Vlahovic e vince la Juve. Dusan mi sembra più applicato, anche nel gioco con la squadra. Ma può crescere ancora molto. Il tridente con Di Maria e Chiesa mi intriga, anche se purtroppo Allegri lo ha potuto schierare poche volte a causa degli infortuni. Proprio per questo non capisco le critiche all’allenatore. Nonostante tutto, la Juve sul campo ha fatto 47 punti, meno solo del Napoli.“

