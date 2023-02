Ecco cosa dice il giornalista De Grandis sul Milan, a Sky Sport 24 qualche ora prima del match contro l’Atalanta.

Sono queste le parole di Stefano De Grandis sul Milan, ecco cosa dice a Sky Sport 24 sui rossoneri: “Oggi è una bella prova del nove per il Milan. L’Atalanta va forte contro le big e in trasferta. Oggi l’Atalanta sarà aggressiva, intensa: qui si capisce se il Milan è guarito oppure no. Non è ancora una partita decisiva ma che può ancora cambiare gli equilibri dei valori proprio tra Milan e Atalanta“.

Canovi su TMW parla di Rafael Leao: “Ci dimentichiamo una cosa: un club acquista un contratto, non un calciatore. Se hai la capacità di rinnovare in tempo bene, altrimenti potrebbero sorgere problemi. Leao deve innanzitutto decidere chi lo assiste. Se tiene il suo avvocato penso che rinnoverà. Se invece la cosa finisce in mano a Mendes mi sembra difficile che resti. Anche se prestazioni ultimamente non sono state all’altezza.“

