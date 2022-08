Il centrocampo continua ad essere preda di mutamenti per la Juventus dopo il no di Rabiot al Manchester United.

La Juventus deve modificare le strategie di questo finale di calcio mercato, dopo il no di Adrien Rabiot al Manchester United. I bianconeri vogliono comunque concludere la trattativa riguardante Paredes dal Paris Saint Germain. L’argentino è in attesa della chiamata definitiva per lo sbarco in bianconero che tarda ad arrivare per via delle mancate cessioni. L’operazione dovrebbe comunque concludersi in prestito con diritto o obbligo di riscatto per una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Se il brasiliano Arthur alla fine partirà comunque anche in prestito, tra Valencia e Premier League. Chi potrebbe farne le spese dal no di Rabiot è Fagioli. Il giovane centrocampista bianconero alla fine del mercato potrebbe ritornare alla Cremonese per vivere una stagione da protagonista. Impossibile muovere Miretti destinato alla prima squadra da fisso. Rovella a giorni potrebbe finire al Monza di Berlusconi e Galliani. Smentito l’interesse del Manchester United per McKennie.

