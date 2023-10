Juventus punta più sul vivaio rispetto al Torino ora, Allegri in conferenza stampa: «Merito di chi ha lavorato nel settore giovanile»

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino ha fatto un’analisi anche sul settore giovanile bianconero.

LA JUVE PUNTA DI PIU’ SUL VIVAIO RISPETTO AL TORO – «Non è una sensazione, alla Juventus vivai e non vivai punti sempre a vincere perché sei sotto pressione sempre ed è questo il bello di lavorare alla Juve. Poi c’è il lato positivo, detto questo noi dobbiamo guardare al presente, a questo campionato, ossia entrare in Champions senza mettere limiti alla Provvidenza. Domenica a Bergamo nella lista di 22 giocatori avevamo 10 giocatori che viaggiavano tra il 2000 e il 2005. Merito di chi ha lavorato nel settore giovanile, per chi è qui da 8 anni e chi è stato poi preso poi a 12/13/14. Tutto merito loro che han lavorato bene e continuano a lavorare bene: è importante anche per il futuro, per mischiare un po’ le carte. Per abbassare i costi, portare su i giocatori del settore giovanile è importante perchè sono giocatori che ti rimangono».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE TORINO

