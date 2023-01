L’americano McKennie della Juventus sta per andare al Leeds United, pochi dettagli ma oggi può già essere decisivo.

Botto nel mercato in uscita della Juventus, McKennie può andare via. L’americano ha trovato l’accordo con il Leeds United che milita in Premier League. Un quadriennale da circa 4 milioni di euro più bonus. Mentre alla Juventus andranno circa 30 milioni di euro. Il centrocampista non verrà sostituito di ruolo, perché il ritorno di Pogba chiude il reparto, nel caso di bisogno, si useranno i giovani della Next Gen. Possibili già oggi sviluppi conclusivi.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, si cerca un terzino destro in prestito senza obbligo di riscatto. Possibile anche la promozione di Barbieri o il ritorno di Cambiaso dal Bologna. Per quest’ultimo però c’è la resistenza dell’allenatore che vorrebbe tenerlo fino a fine stagione.

