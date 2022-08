L’attaccante polacco del Marsiglia, Milik ex Napoli è pronto per vestire la maglia bianconera della Juventus.

L’ex Napoli, la punta attuale del Marsiglia in Francia, il polacco Milik si avvicina sempre di più a vestire la maglia della Juventus. Allegri vuole almeno un giocatore offensivo entro la Roma, e non è escluso che siano due con la partenza in caso di Moise Kean. Se Depay resta una opzione ancora praticabile ma con cifre elevate, Milik ha già un accordo per 3,5 milioni di euro a stagione con i bianconeri.

Arkadiusz Milik

Il Marsiglia che ha già riscattato il giocatore dal Napoli per 8 milioni, lo lascerebbe andare una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ossia un prestito di due milioni con riscatto obbligatorio a circa 8. Ricevendo così una plusvalenza di due milioni di euro. Il giocatore pur facendo bene in Francia non si è distinto al massimo come fatto in terra partenopea. I bianconeri accelerano, sono i momenti decisivi per affondare il colpo e regalare ulteriori acquisti ad Allegri.

