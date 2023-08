Juve, i bianconeri hanno la rosa per competere per lo Scudetto? Ecco il pensiero del tecnico Massimiliano Allegri

La Juve inizia domani il suo campionato alla Dacia Arena. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda se vede la rosa bianconera equipaggiata per puntare allo scudetto. Di seguito le sue parole.

CON QUESTA ROSA PUO’ COMPETERE PER LO SCUDETTO – «Per quanto riguarda il mercato ci pensa la società, è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa, ma soprattutto per come sta lavorando il gruppo, che sta lavorando molto bene. Domani iniziano le partite che contano e saranno completamente diverse. Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo. La squadra ha ampi margini di miglioramento, dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ad essere tra le prime 4 posizioni».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI UDINESE-JUVE

The post Juventus, questa rosa può competere per lo Scudetto? Allegri la pensa così appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG