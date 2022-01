Juventus: Ramsey in uscita, riflessioni su Arthur

La Juventus avrebbe intenzione di cedere il centrocampista gallese Aaron Ramsey mentre l’Arsenal piomba sul brasiliano Arthur che non è considerato propriamente in uscita. Il Corriere della Sera riporta che il capitano del Galles è fuori dal progetto e quindi non verrà sostituito, il Crystal Palace vorrebbe prenderlo in prestito ma la trattativa è ancora in fase embrionale.

Arthur non è in uscita, lo diventerebbe solo in caso di offerta a titolo definitivo e se la Juventus riuscisse a trovare un suo sostituto in prestito senza obbligo di riscatto; un po’ il discorso che si faceva qualche tempo fa anche su Alvaro Morata. Il brasiliano non si sente a suo agio a Torino sebbene Allegri stia iniziando ad usarlo più spesso; su di lui c’è l’Arsenal che però lo vuole in prestito con diritto di riscatto, a queste condizioni non parte, ma le cose potrebbero cambiare.