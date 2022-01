L’Inter cerca un difensore centrale, Luiz Felipe in pole

L’Inter potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo a partire dalla prossima stagione, pur mantenendo inalterato il terzetto titolare; in bilico c’è solo De Vrij. Secondo Tuttosport l’obiettivo primario è Luiz Felipe della Lazio, difensore lanciato da Simone Inzaghi e col contratto in scadenza. I biancocelesti non si sono ancora arresi e vogliono fare una nuova offerta ma la trattativa al momento è ferma.

Luiz Felipe ha sopravanzato Gleison Bremer nelle preferenze del duo Marotta-Ausilio perché quest’ultimo starebbe rinnovando col Torino, mettendo i granata nella condizione di chiedere grosse cifre per la sua cessione. Capitolo a parte merita Matthias Ginter del Borussia Monchengaldbach: lui sicuro non rinnoverà ma chiede uno stipendio importante. Il tedesco pare essere al centro di un’asta anche se la Bild dà l’Inter in vantaggio su di lui.