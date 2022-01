Vecino è pronto a salutare l’Inter

Nell’Inter scoppiettante di Simone Inzaghi non sembra esserci più posto per Matías Vecino. A riportarlo è Fcinternews, secondo cui il centrocampista uruguaiano vivrà gli ultimi sei mesi all’Inter per poi cambiare destinazione. Il calciatore aveva in mente di lasciare già a gennaio ma l’assenza di offerte concrete lo ha spinto a tornare sui suoi passi. A giugno il divorzio dai nerazzurri sarà ufficiale.

In vista della prossima stagione si sono già mosse Lazio e Fiorentina. In particolare la squadra di Maurizio Sarri (che conosce bene il calciatore) avrebbe già sondato l’eventuale disponibilità al trasferimento del calciatore. Una squadra all’altezza delle ambizioni di Vecino. Poco utilizzato da Simone Inzaghi, il centrocampista potrà far valere altrove le sue doti di inserimento in area avversaria.