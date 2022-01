Juventus, la rivincita di De Sciglio

Il gol contro la Roma ha cambiato la stagione di Mattia De Sciglio, da oggetto misterioso a risorsa utile per la difesa di Allegri. Ora si parla persino di rinnovo per il giocatore ex Milan. La Gazzetta dello Sport ricorda la sua situazione contrattuale: appartiene al club dei calciatori in scadenza insieme a Dybala, Bernardeschi, Cuadrado e Perin.

Da qui a fine stagione molte cose possono cambiare. Di sicuro, quando è stato chiamato in causa, De Sciglio si è sempre disimpegnato bene, portando impegno e applicazione sulla fascia. Proprio la sua duttilità è uno dei requisiti richiesti da Max Allegri, suo allenatore anche ai tempi di Milanello. Chissà che il tecnico livornese non possa spendersi in prima persona per convincere la dirigenza a un prolungamento di contratto del terzino italiano.