Juventus, c’è l’idea Depay dal Barcellona

La Juventus continua la caccia a un sostituto di Federico Chiesa. Questa fase del mercato bianconero ruota attorno alla ricerca di un profilo duttile per il fronte offensivo, non necessariamente un esterno. Dopo il sondaggio per Azmoun dello Zenit, secondo Sky Sport, ci sarebbe la “pazza idea” Memphis Depay dal Barcellona.

Il nome del calciatore olandese era già circolato la settimana scorsa nell’ambito dell’operazione Morata. Lo spagnolo non verrà riscattato dalla Juventus a giugno e i bianconeri avevano pensato a uno scambio alla pari. Da quando è arrivato Xavi in Catalogna non sembra essere sbocciato quel feeling che spinge i migliori calciatori a dare qualcosa di più per la maglia. La Juventus ci prova e resta convinta di poter concludere positivamente la trattativa. Morata più Depay per la corsa alla prossima Champions League.