Le manovre del Milan sul mercato

Il Milan accelera sul mercato per regalare a Stefano Pioli l’atteso colpo in difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno messo gli occhi su Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Da definire i termini della trattativa, con gli inglesi che si sarebbero convinti nelle ultime ore a lasciar partire il calciatore in prestito.

L’operazione è fattibile in prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio di Bailly rientra nei parametri stabiliti dal Milan per i propri calciatori. Nel caso in cui arrivasse il calciatore dal Manchester United, Gabbia potrebbe finire in prestito alla Sampdoria. La difesa è la priorità per il management rossonero. Sostituire Kjaer e ritrovare al più presto quella solidità che fa spesso rima con vittoria.