Ebbene si, l’offerta del Bayern Monaco per De Ligt è stata rifiutata, ecco la situazione della trattativa con la Juventus.

Il direttore sportivo del Bayern Monaco ha presentato una offerta per De Ligt della Juventus. La risposta dei bianconeri è stata negativa ma la squadra tedesca presenterà un secondo tentativo a breve, anche telefonico partendo ovviamente dalla base di oggi. L’offerta tedesca è di 60 milioni di euro più 10 bonus di cui 5 molto semplici e 5 legati ai risultati della squadra. Rifiutata.

Matthijs De Ligt

C’è una distanza di valutazione di circa 20/25 milioni di euro. Non sono pochi, al giocatore invece è stato offerto un accordo molto alto di ingaggio di circa 18 milioni di euro a stagione. La sensazione è che la trattativa dal lato finanziario non si muoverà più di tanto, solo con la presenza di una contropartita tecnica accettata dai bianconeri potrebbe far chiudere l’accordo. Ma al momento le parti restano distanti e il giocatore ha ancora due anni di contratto.

