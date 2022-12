Il rinnovo di Iling deve solamente essere ufficializzato ma la Juventus blinda il suo esterno per i prossimi anni.

La Juventus blinda fino al 2027 il suo esterno sinistro, Samuel Iling Junior, l’inglese sarà inizialmente la riversa di Filip Kostic. L’esterno inglese ha conquistato tutti, Allegri e Cherubini. Il suo posto in prima squadra è tutto tranne che in discussione. Evita quindi l’acquisto di un ulteriore esterno sinistro.

Il contratto sarà quindi come detto fino al 2027, il suo non è l’unico rinnovo, infatti anche Gabriele Mulazzi ha rinnovato il suo contratto, il suo futuro è legato alla Juventus che crede che sarà il futuro terzino destro della squadra bianconera. Insomma, problemi a parte, la nuova generazione dei bianconeri è pronta per sbarcare in prima squadra. Senza dimenticare Tommaso Mancini che entro l’anno prossimo sarà già in Next Gen. Prima chiamata per lui nella squadra della Serie C già oggi.

