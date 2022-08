Domani pomeriggio Juventus-Roma è il secondo big match della terza giornata del campionato di Serie A.

Massimiliano Allegri ripropone Bonucci titolare al centro della difesa, pronto per giocare dal primo minuto anche il giovane Miretti; Mourinho perde Zaniolo per infortunio, inserisce Matic in mediana ed avanza Pellegrini sulla trequarti. Ecco le probabili formazioni.

Josè Mourinho

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, McKennie, Soulè, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Akè, Arthur, Pogba, Di Maria. Squalificati: nessuno

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Cristante, Matic; Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All.Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, Volpato, El Shaarawy, Shomurodov. Indisponibili: Wijnaldum, Zaniolo, Darboe. Squalificati: nessuno.

