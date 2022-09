Allegri come sempre deve fare i conti con le molte assenze per la sua squadra, così potrebbe schierarsi la Juventus.

La Juventus di Allegri come da lungo tempo deve fare a meno di Pogba, Chiesa, Szczesny, Di Maria e si aggiunge a questa lista di enorme qualità anche Locatelli. Per la sfida contro la Salernitana ci saranno diversi cambi per via della delicatissima sfida contro il Benfica.

In porta andrà Perin, difesa con De Sciglio terzino destro e Alex Sandro a sinistra, mentre nel mezzo come centrali ci saranno Gatti e Bonucci, anche se Rugani resta in corsa. Nel mezzo Paredes fa gli straordinari, Rabiot e McKennie dovrebbero completare il pacchetto, Miretti e Fagioli dalla panchina. Attacco con Vlahovic sicuro titolare con due tra Kean, Kostic e Cuadrado, favoriti i primi due. Possibili minuti anche per Soulé.

La Salernitana dai Davide Nicola dovrebbe scendere in campo con Sepe portiere. Difesa a tre con Daniliuc, Fazio e Bronn. Esterni Candreva e Mazzocchi a tutta fascia da destra a sinistra. Nel mezzo Coulibaly, Maggiore e Vilhena. Davanti con Dia, dovrebbe partire Piatek. Dalla panchina Bonazzoli e l’ex Kastanos.

