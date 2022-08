Escono le formazioni dell’ultimo appuntamento della prima giornata tra Juventus e Sassuolo. Ecco chi debutta dal primo minuto.

La Juventus scende in campo con la squadra che si ci aspettava alla vigilia. Allegri sceglie Szczesny in porta, difesa con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Centrali Leonardo Bonucci e il brasiliano Bremer. Centrocampo con Cuadrado largo a destra, Zakaria e Locatelli in mezzo al campo e McKennie largo a sinistra. In attacco Angel Di Maria giocherà in appoggio a Dusan Vlahovic. Il nuovo Filip Kostic parte dalla panchina insieme ai giovani Fagioli, Miretti, Rovella, Soulé e Da Graca.

Per il Sassuolo, Dionisi sceglie Consigli in porta, Muldur a destra e Rogerio a sinistra come terzini. Centrali difensivi Ferrari e Ayhan. Mediana con Henrique, Thorstvedt e Frattesi (osservato proprio dai bianconeri). Attacco con Berardi a destra, Defrel nel mezzo e il terzino sinistro Kyriakopoulos spostato in attacco alto a sinistra.

