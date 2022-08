Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato i disservizi avuti da DAZN nella serata di ieri: le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così dei problemi riscontrati da DAZN nella serata di ieri:

«Qualcosa non va, questo è sicuro. Anche lo scorso anno ad inizio stagione ci sono stati problemi, è pazzesco però che in questo paese non si riesca a stabilire uno streaming stabile. Non possiamo però scoprirlo adesso, questa reazione dei tifosi è giustificata. Non è affatto vero che queste piattaforme costino poco, va sfatato questo mito. Lo scorso anno magari si poteva dividere l’abbonamento, su decisione di DAZN. Da quest’anno invece puoi avere solo il tuo abbonamento, ora si è scelto di appoggiarsi a Sky per avere una qualità più stabile del servizio. La colpa va data alla piattaforma, tecnologicamente ci fanno rimpiangere altre piattaforme».

