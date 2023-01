Sono queste le parole del nuovo amministratore delegato della Juventus, Scanavino che parla così alla presentazione del nuovo CDA.

Ecco le parole del nuovo amministratore delegato della Juventus, Scanavino, così si presenta al nuovo CDA bianconero, ecco le parole riportate da Juventusnews24.com: “Parlo di tutte le persone della società, quelle più note come Allegri, Cherubini, Braghin, Montemurro, ma anche chi lavora nel settore del marketing e commerciale, amministrazione. Penso anche alla Next Gen, che si sta rivelando un progetto straordinario e molto strategico, che ha saputo far esplodere tanti talenti già in prima squadra quest’anno ma sono pronti a sbocciare anche in futuro, ma anche fuori dall’ambito sportivo.”

Conclude l’estratto della presentazione: “L’obiettivo principale su cui ci concentreremo è aumentare, allargare il pubblico degli affezionati alla Juventus, andando così ad aggiungere al nostro pubblico classico target giovani e internazionali, facendo leva sulla storia e sui valori del marchio Juventus e raggiungendo obiettivi. Le ambizioni e gli obiettivi sportivi non cambiano, così come quelli aziendali. Questa è parte della storia della Juventus che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario e progettualità commerciale.“

