Come rivela questa mattina Tuttosport la sostituzione di Matteo Tognozzi, divenuto nuovo ds del Granada, non sarà immediata (l’attività di scouting è stata imbastita programmata da tempo). La Juventus cerca un nuovo capo scout per la prossima estate e Cristiano Giuntoli in questo senso dovrebbe attingere dal suo passato.

Il Football Director sta prendendo gradualmente le redini dell’universo bianconero e, in questo senso, è prevedibile che ambisca – nel breve periodo – a contornarsi di alcune delle figure con cui ha lavorato in maniera più proficua nelle ultime stagioni. Figure come Pompilio, suo imprescindibile vice al Napoli, o come Stefanelli, attualmente al Pisa. Per quanto riguarda l’area scouting nello specifico i due profili più indicati sarebbero quelli di Micheli e Mantovani, elementi apicali del settore al Napoli e non più in perfetta sintonia con De Laurentiis.

