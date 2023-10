Juve Verona, un top parte dalla panchina: Allegri ha preso la sua decisione per il match dello Stadium contro i gialloblu

Come riferito stamani da La Gazzetta dello Sport Federico Chiesa non dovrebbe essere titolare in Juve-Verona. Nella conferenza stampa di ieri Allegri ha spiegato come il suo attaccante fosse «reduce da una buona settimana di allenamenti ma più indietro rispetto a Vlahovic», anche se ormai gli ultimi problemi fisici sono alle spalle.

Così questa sera allo Stadium toccherà a Moise Kean fare coppia con il serbo, mentre Fede sarà pronto a impattare la partita dalla panchina.

