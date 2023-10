Bonolis: «Mourinho per sempre idolo. Lukaku? Non è stato carino». Le dichiarazioni del tifoso dell’Inter sui due ex

Paolo Bonolis, showman e noto tifoso dell‘Inter, ai Calciostyle.it ha fatto il confronto tra Mourinho e Lukaku, entrambi ex nerazzurri con l’attaccante che a lungo è stato seguito dalla Juventus.

BONOLIS – «Mourinho è stato espulso nell’ultima giornata, probabilmente sarà in tribuna, parlerà con la panchina tramite i mille meccanismi tecnologici a disposizione. Sarà comunque ben presente. A Milano sarà un idolo per sempre, dopo quello che ha fatto con noi nel 2010. Lukaku è un discorso differente rispetto allo Special One. La situazione è stata particolarmente complessa, francamente non carina, e i tifosi sfogheranno la loro delusione».

