La Juventus vuole fare sul serio per Milinkovic Savic e starebbe pensando a una possibile offerta per far vacillare i pensieri del serbo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i bianconeri potrebbero arrivare a offrire fino a 7 milioni per l’ingaggio, cifra più alta rispetto a quella della Lazio. Adesso il Mondiale in Qatar, ma intanto la società torinese ci prova.

L’articolo Juventus, si prova a convincere Milinkovic Savic: i dettagli proviene da Calcio News 24.

