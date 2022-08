La Juventus prova la stessa operazione in stile Bremer per scippare Raspadori al Napoli, alternativa Kostic ma solo per pochi giorni.

Max Allegri comanda rinforzi nel più breve tempo possibile, la Juventus si ributta alla caccia di due giocatori offensivi. Il primo individuato sembra essere Giacomo Raspadori ma sul calciatore c’è da tempo una trattativa avanzata del Napoli. Ma i bianconeri provano a superare la concorrenza del Napoli come quella dell’Inter all’epoca della trattativa fiume con il Torino per Bremer. Servirà l’ok finale dello stesso Allegri.

Giacomo Raspadori

Per superare il Napoli, serve una trattativa fiume con circa 35 milioni di euro, che sfiorano i 40 con i bonus per arrivare alla punta esterna di proprietà della società neroverde. L’alternativa alla punta del Sassuolo, è Kostic che è molto vicino al West Ham ma ha chiesto 72 ore per aspettare un eventuale rilancio proprio dei bianconeri che hanno chiesto se ci fosse ancora margine. Insomma siamo nella fase calda del mercato, questa settimana si muoverà certamente qualcosa.

