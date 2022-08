I rossoneri sono vicini al difensore in uscita dalla squadra allenata da Conte ma si registra anche qualche movimento in uscita.

Japhet Tanganga è da tempo l’obiettivo primario del Milan in difesa: l’inglese non rientra nelle idee di Antonio Conte ed è quindi in uscita dal Tottenham. Il difensore gradisce la destinazione milanese ma non c’è ancora accordo sulla formula tra le due società: i rossoneri vogliono prenderlo in prestito con diritto mentre i londinesi vogliono l’obbligo di riscatto.

Simon Kjaer

Un incontro risolutore tra le parti potrebbe esserci oggi o nei prossimi giorni; nel frattempo, secondo La Nazione, la Fiorentina avrebbe manifestato interesse per Simon Kjaer. I viola proverebbero a prenderlo in prestito con diritto di riscatto; è lontana dal risolversi la situazione di Renato Sanches.

