Potrebbero essere giorni decisivi per l’uscita del cileno che avrebbe trovato squadra ma nel frattempo un club inglese piomba sui gioielli nerazzurri.

L’agente di Alexis Sanchez Fernando Felicevich ha in agenda viaggi in Italia ed in Francia: è possibile che l’attaccante cileno stia trattando col Marsiglia.

Se le negoziazioni avranno esito positivo poi il suo entourage incontrerà l’Inter per discutere della buonuscita; questa si dovrebbe attestare sugli 8 milioni di euro perché vanno considerati anche alcuni stipendi arretrati. The Athletic invece riporta di un Chelsea interessato non solo a Cesare Casadei ma anche a Denzel Dumfries: i nerazzurri sull’ex Primavera fanno muro chiedendo 15 milioni e la recompra, mentre per l’olandese la richiesta è sui 40 milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG