L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di alcuni nomi caldi della sua squadra.

Il Giornale ha intervistato Giovanni Carnevali che si è espresso anche sulla lotta Scudetto. “Su Raspadori ci sono gli occhi di Napoli e Juventus, per Frattesi come sapete fino ad un certo periodo c’è stato l’interessamento della Roma. Per il nostro patron Squinzi Berardi doveva diventare la bandiera del Sassuolo è oggi lo è“.

IM_Berardi_Domenico_2

“Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, come successo con Scamacca, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato. Come tutti gli anni dobbiamo cercare di ottenere il massimo, ma sappiamo che non è facile. Favorito per lo scudetto? Il Milan parte in pole perché è campione d’Italia, ma Inter e Juventus sono appena dietro: sarà un bel campionato”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG