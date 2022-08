L’attaccante brasiliano non intende cambiare squadra anche perché gode della stima del suo attuale tecnico.

La Juventus non riuscendo a riprendere per la terza volta Alvaro Morata, ormai destinato a restare all’Atletico Madrid, pensava ad altri attaccanti come Roberto Firmino. La suggestione riguardante quest’ultimo però è durata ben poco visto che in un’intervista a TntSports si è praticamente tolto dal mercato, ammesso che ci sia mai stato.

“Sono molto felice qui a Liverpool. Sono grato a Dio di essere qui a giocare per un grande club con grandi giocatori, e a vincere titoli. E la mia volontà è restare. Il mio desiderio è restare qui. Voglio rimanere qui, sono felice qui. Quindi questo è tutto ciò che posso dire, voglio restare”.

