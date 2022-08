Il club toscano realizza una grossa plusvalenza cedendo il difensore classe 2002.

Cessione da record per l’Empoli che, dopo Kristjan Asllani, vende Mattia Viti al Nizza. Difensore centrale di 20 anni dotato di buona tecnica in fase di impostazione e di un buon piede mancino, è stato in passato accostato anche a qualche big italiana ma all fine l’ha spuntata un po’ a sorpresa il club francese.

Con i suoi 13 milioni più di 2 di bonus è la quarta cessione più cara della storia della squadra azzurra, riporta Sky Sport: sul podio troviamo proprio Asllani venduto all’Inter più di un mese fa, secondo Traore del Sassuolo e primo Bennacer che si trasferì al Milan per 17,2 milioni di euro.

