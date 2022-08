I giallorossi potrebbero essere allo sprint finale per ottenere in prestito il centrocampista olandese.

Georginio Wijnaldum ha chance molto concrete di diventare un nuovo giocatore della Roma: i giallorossi metterebbero così a segno un altro colpo roboante dopo l’acquisto di Paulo Dybala. Secondo Sky Sport per la fumata bianca balla 1 milione di euro riguardo lo stipendio del giocatore: o l’olandese rinuncia a una parte di esso o ci penserà la Roma a pagarlo.

Josè Mourinho

Oggi potrebbe risolversi la questione: Georginio Wijnaldum arriverebbe in prestito nella capitale. Il centrocampista è in uscita sicuramente dal Paris Saint Germain però ha fretta e se non venisse trovato un accordo a breve penserebbe ad altre offerte. L’olandese è al momento in parola coi giallorossi, ma per quanto ancora?

