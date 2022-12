Soulé potrebbe partire dalla Juventus verso altri lidi, Sampdoria, Empoli e Spezia sono pronte a prenderlo in prestito.

Matias Soulé può partire nella finestra di mercato di Gennaio, il giovane calciatore argentino non sta trovando posto alla Juventus. In realtà in ragazzo, tranne qualche buono spunto non è mai riuscito a convincere veramente il tecnico della Juventus, Max Allegri. Nessun assist e nessuna rete, scavalcato nelle gerarchie anche dal giovane Iling Junior (fresco di rinnovo).

Serve crescere ora, per non arrivare alla cessione definitiva o addirittura tornare in Argentina. Le squadre che sono pronte a metterlo in rosa per le rotazioni sono Sampdoria, Empoli e Spezia. Proprio dall’Empoli è destinato a tornare a Torino per l’ennesima volta Pjaca che non riesce più a convincere. Per il croato possibile ritorno in patria o cessione all’estero.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG