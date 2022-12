Sono queste le parole di Matias Soulé a Sky Sport, ecco cosa dice l’argentino della Juventus dopo la rete su rigore.

Ecco le parole di Matias Soulé, l’argentino a Sky Sport parla dopo il suo primo gol con la Juventus: “Sono contento per il mio primo gol in Prima Squadra, anche se è un amichevole per me è importante. Spero di ripetermi in Serie A tra qualche giorno. È stata una gara difficile, potevamo anche vincerla ma nonostante tutto sono contento per il risultato.“

Conclude così l’argentino: “Protagonista contro la Cremonese? Tutti mi danno la fiducia, cerco sempre di giocare bene. Allegri mi prova in ruoli diversi che sto imparando molto, anche in fase difensiva. Argentina? Il Mondiale è stato per noi incredibile. Sono stato in Nazionale due volte, ho giocato con grandi fenomeni, un giorno spero di poter prendere parte ad un Mondiale, quello è il mio sogno“.

