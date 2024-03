In vista della sfida contro il Genoa di domenica alle 12:30, i bianconeri sono andati in ritiro. Ecco la motivazione

Messo ormai in conto che lo Scudetto è andato, la Juventus senza coppe europee dovrà chiudere la stagione piazzandosi più in alto possibile e cercando di portare a casa la Coppa Italia.

Per farlo urge più che mai concentrazione, in particolare in questo ultimo periodo che ha visto appena una vittoria nelle ultime sette partite. Proprio per questo i bianconeri andranno in ritiro, ma dalla società ci tengono a precisare che non si tratta di un rinvio punitivo bensì un’occasione per stare tutti insieme e prepararsi al meglio alla sfida contro i rossoblu.

