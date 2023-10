Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

COME HA FATTO QUELLA PARATA – «Non lo so, non so neanche come ho fatto a far entrare quella di Laurentié. Ci stava una parata importante dopo Sassuolo».

REAGIRE AGLI ERRORI – «Si lavora, quando si fan degli errori si accetta e si migliora».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG