Juventus: Thiago Motta può saltare subito, ecco quando si saprà e chi lo sostituisce

La Juventus cade 3-0 contro la Fiorentina e ora Thiago Motta rischia l’esonero. La dirigenza valuterà il suo futuro nelle prossime ore.

La Juventus sta vivendo una fase complicata della stagione. Dopo un avvio promettente, la squadra ha iniziato a mostrare evidenti difficoltà, con prestazioni altalenanti e risultati deludenti. L’obiettivo scudetto è ormai sfumato, mentre anche la corsa alla qualificazione in Champions League sembra più incerta che mai.

Juventus in crisi: stagione compromessa?

Negli ultimi mesi, i bianconeri hanno faticato a trovare continuità, alternando prestazioni convincenti a pesanti battute d’arresto. Le sconfitte con Lazio e Atalanta hanno acceso i primi campanelli d’allarme, ma è stata la recente debacle contro la Fiorentina a mettere definitivamente in discussione la guida tecnica di Thiago Motta.

La disfatta contro la Fiorentina e il futuro di Motta

Nella sfida del Franchi, la Juventus è apparsa senza idee e incapace di reagire, subendo un netto 3-0 contro una Fiorentina determinata e organizzata. L’assenza di carattere e di un piano di gioco efficace ha sollevato pesanti critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Secondo indiscrezioni, la società aveva già identificato questa partita come un test cruciale per Motta, e la brutta prestazione potrebbe ora costargli caro. Se fino a pochi giorni fa la dirigenza bianconera sembrava disposta a concedergli ancora fiducia, la disfatta contro la Fiorentina avrebbe cambiato gli equilibri.

Fonti vicine alla società parlano di un confronto imminente tra la dirigenza e l’allenatore per valutare il suo futuro. Tra le ipotesi in caso di esonero, si fanno i nomi di Francesco Magnanelli, attuale tecnico della Primavera, come traghettatore fino a fine stagione, o di profili più esperti come Roberto Mancini e Stefano Pioli per un nuovo ciclo.

Nelle prossime ore, la Juventus potrebbe prendere una decisione definitiva su Thiago Motta, il cui futuro appare sempre più incerto dopo l’umiliante sconfitta contro la Fiorentina. I tifosi della Juventus chiamano un solo nome, Igor Tudor.