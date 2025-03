Fiorentina-Juventus 3-0, crisi senza fine: sconfitte umilianti e futuro segnato per Thiago Motta

La Juventus sta vivendo un momento nero con sconfitte umilianti contro Atalanta e Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo.

La stagione della Juventus si sta trasformando in un incubo. Dopo un periodo iniziale promettente, i bianconeri hanno visto crollare ogni certezza nelle ultime settimane, subendo sconfitte pesanti che hanno messo in discussione l’intero progetto tecnico. Il tracollo è sotto gli occhi di tutti: la squadra appare senza identità, priva di idee e incapace di reagire alle difficoltà.

Juventus in difficoltà: crollo in campo e tegola Cambiaso

Le umiliazioni subite contro Atalanta e Fiorentina hanno rappresentato il punto più basso della stagione. Se la sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Atalanta aveva già scatenato la contestazione dei tifosi, il 3-0 subito dalla Fiorentina ha certificato una crisi che sembra ormai irreversibile.

Due disfatte che mettono in ginocchio i bianconeri

Il primo colpo pesante è arrivato contro l’Atalanta, con un clamoroso 0-4 allo Stadium che ha evidenziato tutte le fragilità della squadra. I bergamaschi hanno dominato il match sotto ogni aspetto, lasciando la Juventus senza risposte. Una disfatta storica, che ha fatto riaffiorare i fantasmi delle peggiori stagioni recenti.

Come se non bastasse, la trasferta di Firenze ha inflitto un’altra ferita profonda. La Fiorentina ha travolto i bianconeri con un netto 3-0, in una partita a senso unico. Una squadra senza anima e senza gioco, con giocatori apparsi sfiduciati e incapaci di reagire. Questa sconfitta ha ulteriormente aggravato la posizione di Thiago Motta, il cui futuro sulla panchina bianconera è sempre più incerto.

Ora la società si trova davanti a una decisione cruciale: continuare con Motta sperando in una ripresa, o voltare pagina per cercare di salvare il salvabile? Con la qualificazione alla Champions League a rischio e la fiducia dei tifosi ai minimi storici, la Juventus si trova a un bivio decisivo. Le prossime partite saranno determinanti per capire se questa crisi possa essere superata o se si tratta solo dell’inizio di un crollo ancora più profondo.