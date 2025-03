Juventus, incubo: pesante infortunio per Cambiaso

La Juventus cade 3-0 contro la Fiorentina e perde Cambiaso per un infortunio alla caviglia. Ecco le condizioni del giocatore.

La Juventus esce con le ossa rotte dalla trasferta di Firenze. La sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina non solo ha aggravato la crisi della squadra, ma ha anche sollevato pesanti interrogativi sul futuro di Thiago Motta. Tuttavia, oltre al risultato deludente, la serata si è complicata ulteriormente a causa di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul finale di stagione: l’infortunio di Andrea Cambiaso.

Juventus in difficoltà: crollo in campo e tegola infortuni

Il giovane esterno bianconero è diventato un punto di riferimento per la squadra grazie alle sue prestazioni convincenti e alla sua duttilità tattica. Proprio per questo, la sua uscita dal campo ha fatto scattare l’allarme nello staff tecnico e tra i tifosi.

L’infortunio di Cambiaso: cosa è successo e quali sono le prospettive?

Durante il secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, Cambiaso ha subito un duro colpo alla caviglia, rimanendo a terra per diversi minuti. Dopo l’intervento dello staff medico, ha provato a rientrare in campo ma ha dovuto arrendersi al dolore, uscendo zoppicando e visibilmente sofferente.

Le prime impressioni parlano di un infortunio da valutare con attenzione. La Juventus attende ora gli esami strumentali per comprendere l’entità del problema e i tempi di recupero. Se si trattasse di una distorsione grave, il giocatore potrebbe rischiare uno stop significativo, mettendo in dubbio la sua presenza nelle prossime partite decisive per la corsa alla Champions League.

L’infortunio di Cambiaso si aggiunge ai problemi di una Juventus già in difficoltà, con la posizione di Thiago Motta sempre più traballante dopo l’umiliante sconfitta contro la Fiorentina. Le prossime ore saranno cruciali sia per il futuro dell’allenatore che per le condizioni del giocatore bianconero. Infatti il tecnico ex Bologna potrebbe essere esonerato in serata, si attendono notizie. Cambiaso invece salterà il raduno con la nazionale italiana.