Alessio Tacchinardi svela chi tenta il ritorno alla Juventus e cosa si aspettava da Thiago Motta

L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, analizza il difficile momento della squadra sotto la guida di Thiago Motta.

La Juventus sta vivendo un periodo complicato. Dopo una serie di prestazioni poco convincenti, la squadra di Thiago Motta sembra aver perso smalto e compattezza, lasciando emergere interrogativi sul futuro della panchina bianconera. Tra i tanti commentatori che hanno espresso il loro parere sulla situazione, spicca Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, che nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset ha rilasciato dichiarazioni forti sia su Motta che su un possibile ritorno di Antonio Conte.

Le difficoltà della Juventus e le parole di Tacchinardi su Thiago Motta

Thiago Motta ha assunto la guida della Juventus con l’obiettivo di dare un’identità precisa alla squadra, ma i recenti risultati hanno sollevato dubbi sulla sua gestione. Dopo le sconfitte contro PSV, Empoli e Atalanta, la debacle contro la Fiorentina ha confermato una tendenza preoccupante.

Tacchinardi, nel suo intervento televisivo, ha ammesso di aver pensato che Motta potesse fare un passo indietro, mettendo in dubbio la sintonia tra il tecnico e la squadra:

“Thiago Motta? Io pensavo che si potesse dimettere. Poi va bene ad andare avanti e a non mollare un centimetro, credevo quello perché quando vedi che la tua squadra non ti sta rispondendo dopo le brutte prestazioni col PSV e con l’Empoli. E poi di quella con l’Atalanta ne avranno parlato, avrà caricato la squadra. Poi la rivedi con la Fiorentina ed è la stessa, piatta, che non risponde al suo allenatore, vuol dire che non ce l’hai più in mano. Poi fa bene ad andare avanti e giuro, mi auguro che faccia le ultime alla grande. Però la sensazione che mi sta dando è che non ci sia un grande feeling tra Motta e la squadra.”

L’ex centrocampista bianconero sottolinea dunque una presunta perdita di controllo del tecnico nei confronti dei giocatori, un segnale che potrebbe rendere il finale di stagione ancora più complicato per la Juventus.

Il retroscena su Antonio Conte: un ritorno possibile?

Oltre a parlare delle difficoltà di Motta, Tacchinardi ha rivelato un dettaglio interessante riguardo ad Antonio Conte, ex tecnico della Juventus e attuale allenatore del Napoli. Secondo lui, Conte avrebbe già provato a tornare sulla panchina bianconera:

“Se c’è compatibilità con la dirigenza attuale non lo so. So che Antonio ci ha provato la passata stagione, ora non so cosa può succedere. Lui è concentrato su un finale di campionato bello col Napoli. Con questa proprietà il profilo di Antonio Conte, a livello carismatico e magari dandogli la possibilità di fungere anche da manager e accentratore, è la figura ideale.”

Queste parole aprono a nuove ipotesi per il futuro della Juventus. Se da un lato Motta è ancora l’allenatore della squadra, dall’altro non è da escludere che la dirigenza possa valutare un profilo più esperto e con maggiore leadership per la prossima stagione.

Quale futuro per la Juventus?

Le dichiarazioni di Tacchinardi alimentano il dibattito sul futuro della panchina bianconera. Se Motta riuscirà a concludere la stagione con risultati positivi, potrebbe consolidare la sua posizione. Tuttavia, se le difficoltà dovessero persistere, la dirigenza potrebbe essere costretta a prendere decisioni drastiche.

L’idea di un ritorno di Antonio Conte resta una possibilità affascinante, ma molto dipenderà dall’eventuale volontà del tecnico di riabbracciare la Juventus e dai rapporti con l’attuale proprietà. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà la strada scelta dal club per tornare competitivo ai massimi livelli.