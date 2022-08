In arrivo il nuovo centrocampista della Juventus, Leandro Paredes prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain.

Accontentato Max Allegri che avrà il suo nuovo regista centrale nella Juventus, l’argentino Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Acquisto voluto, estremamente forzato, sì perché era previsto dopo almeno una cessione di un centrocampista. Cosa che ad oggi non c’è stata, ma si è voluto chiudere per forza, perché ritenuto essenziale nel gioco bianconero. Infatti Locatelli non viene visto come regista, ne nessun altro della rosa ad eccezione di Rovella che però è ritenuto troppo giovane per quel ruolo cruciale, andrà in prestito al Monza.

Massimiliano Allegri

L’argentino arriverà in prestito oneroso con un diritto di riscatto non superiore a quindici milioni di euro. Cifre che ci stanno, avrà anche un contratto da titolare, cifre alte che sono state limate ma non si sa fino a quanto. Lo scopriremo ad avvenuta ufficializzazione. Si chiudi quindi il mercato in entrata dei bianconeri, probabilmente non faranno nient’altro in prima squadra se non le uscite, si perché le uscite sono fondamentali.

