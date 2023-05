La Juventus, come la scorsa estate, tornerà negli USA per il Soccer Champions Tour 2023. Dal 21 luglio al 3 agosto i bianconeri prenderanno parte alla tournée a stelle e strisce, come comunicato sul sito ufficiale.

COMUNICATO – 22 e 27 luglio e 2 agosto. Segnate queste date, bianconeri! È in questi giorni che la Juventus giocherà nel Soccer Champions Tour 2023, mentre torniamo negli Stati Uniti. Come nel 2022, torneremo a Los Angeles, tra le partite di San Francisco e Orlando, con il nostro soggiorno negli Stati Uniti confermato dal 21 luglio al 3 agosto in California e Florida.

IL NOSTRO ORARIO ESTIVO

22 luglio: Juventus vs Barcellona a San Francisco, Levi’s Stadium

27 luglio: Juventus vs Milan a Los Angeles, Dignity Health Stadium

2 agosto: Juventus vs Real Madrid a Orlando, Camping World Stadium

USA, stiamo tornando!

