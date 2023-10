Juventus, un ospite speciale a Vinovo per formare lo staff delle giovanili. Si è tenuto oggi l’incontro che ha avuto come relatore Carlos Casal Lopez

Nella giornata di giovedì 19 ottobre 2023 è andato in scena a Vinovo il secondo appuntamento di “Juventus Studium“. Un incontro, dal titolo ” Youth Talents Development & Identification: The Player as a Project“, che ha avuto come relatore Carlos Casal Lopez, LALIGA Football Coordinator.

Questo appuntamento, come detto, è stato soltanto il secondo di una serie di incontri formativi dedicati specificamente al personale tecnico di Juventus che lavora con le giovani e con i giovani bianconeri.

