Juventus Under 17, Mazur convocato con la Polonia U17: ecco le partite che salterà con i bianconeri

L’ultimo acquisto della Juventus Under 17 Patryk Mazur è stato convocato con la Polonia Under 17 per i match di qualificazione per l’Europeo di categoria. Il primo match è in programma il 27 settembre 2023 contro la Lituania. Segue la sfida contro la Moldavia il 30 settembre e quella contro la Svezia il 3 settembre.

In attesa di conoscere la data ufficiale del ritiro della Polonia e le date ufficiali dei match della Juventus Under 17, il talentino bianconero salterà sicuramente il match casalingo contro il Parma in programma nel weekend del 1 ottobre. Rimane in dubbio il derby contro il Torino del 24 settembre mentre il centrocampista dovrebbe essere regolarmente presente per la trasferta di Napoli dell’8 settembre.

