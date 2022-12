Ecco le parole di Dusan Vlahovic, ecco cosa dice l’attaccante della Juventus intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Sono queste le parole di Dusan Vlahovic alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice l’attaccante della Juventus sulla situazione dei bianconeri: “Non ho capito bene quello che è successo a Torino, vedrò di capire quanto torno in Italia. Mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente. Se ho parlato della vicenda con la società? “Sì, ne abbiamo parlato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali. Con gli altri compagni invece non ne abbiamo parlato.“

Conclude così: “Se sono preoccupato? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo. Lo scudetto? Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio, ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine“.

