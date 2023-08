Timothy Weah, esterno della Juventus, ha parlato a Tuttosport delle sue prime uscite in maglia bianconera

PRIMO GOL – «Beh, che dire: sono veramente felice. La mia gioia è perché ha squadra ha battuto il Real Madrid: è una vittoria bellissima per iniziare bene la stagione. Non potevo essere in un posto migliore con una squadra migliore quindi sono solo onorato e fortunato di essere in un grande club come la Juventus. Mi sento a casa».

REAL MADRID – «Sì, penso che quella con il Real Madrid sia stata una partita più intensa e molto difficile. Sapete, era l’ultima gara prima della fine della tournée, le gambe cominciano a essere più pesanti, tutti sono più stanchi: tuttavia penso che abbiamo disputato una ottima performance per affrontare una squadra fortissima come il Real Madrid, e penso che dopo aver battuto un rivale del genere si possa solo aspirare a qualcosa di ancora più importante. Queste gare danno autostima: penso che i ragazzi siano contenti. Io lo sono».

LOCA COME PIRLO – «Direi Loca, penso proprio a Manuel Locatelli: ha un piede è fantastico, la sua abilità nel fare passare il pallone in profondità, con il lancio lungo, è un aspetto che mi piace molto perché tra le mie caratteristiche c’è quella di correre e inserirmi sfruttando i palloni in verticale. Con la sua qualità mi ricorda un po’ Pirlo, un piccolo Pirlo diciamo: è molto bello da vedere in campo, secondo me diventerà una leggenda del calcio».

