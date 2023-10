Juventus, weekend perfetto: vincono tutti dalla Prima Squadra all’Under 15. Una due giorni da ricordare per il club bianconero

Per la Juventus è stato un weekend perfetto: dalla Prima Squadra all’Under 15, tutte le squadre bianconere impegnate in questa due giorni hanno ottenuto la vittoria. Questi i risultati delle squadre bianconere.

Juve Verona 1-0

Juventus Next Gen Olbia 3-1

Juve Fiorentina Primavera 3-0

Sampdoria Juventus Under 17 0-3

Modena Juventus Under 16 0-3

Modena Juventus Under 15 0-3

The post Juventus, weekend perfetto: vincono tutti dalla Prima Squadra all’Under 15 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG