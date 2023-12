Le giocatrici della Juventus Women hanno preso parte a un divertentissimo Secret Santa in occasione di questo Natale.

We don't think Sara appreciated Julia's idea in this ๐“ƒ๐‘œ๐“‰-๐“ˆ๐‘œ-๐“ˆ๐‘’๐’ธ๐“‡๐‘’๐“‰ ๐’ฎ๐’ถ๐“ƒ๐“‰๐’ถ pic.twitter.com/ucguvLu5tO

Caru's feeling ๐™œ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™ค๐™ช๐™จ this Christmas, but we're not so sure she'll be happy with her ๐’ฎ๐‘’๐’ธ๐“‡๐‘’๐“‰ ๐’ฎ๐’ถ๐“ƒ๐“‰๐’ถ gift from Cri pic.twitter.com/AtwhObQyrx

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) December 24, 2023