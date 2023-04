Juventus Women, c’è il Moccagatta di Alessandria in pole per le gare casalinghe della stagione 2023-24. Gli ultimi aggiornamenti

Come anticipato da JuventusNews24.com, la Juventus Women probabilmente lascerà il campo di Vinovo per disputare le partite casalinghe della stagione 2023-24 in uno stadio che abbia maggiore capienza e risponda a tutti i criteri infrastrutturali richiesti dalla Divisione Femminile.

Le ultime indiscrezioni vogliono la candidatura del Moccagatta di Alessandria, stadio già della Juventus Next Gen, in forte rialzo rispetto alle altre alternative. Il club bianconero si riserverà di valutare tutte le soluzioni possibili da qui alle prossime settimane ma, ad oggi, Alessandria è l’accomodamento più probabile. Le problematiche relative alla presenza di ben tre squadre e la lontananza dalla città di Torino sono elementi presi in considerazione ma che alla fine non dovrebbero inibire il sodalizio.

The post Juventus Women, c’è il Moccagatta di Alessandria in pole per le gare casalinghe della stagione 2023-24 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG