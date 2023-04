Ogbonna racconta Allegri e Conte: «Lui è impressionante». Le parole dell’ex difensore della Juve

A Cronache di spogliatoio, l’ex Juve Angelo Ogbonna ha raccontato Allegri e Conte.

OGBONNA – «Impossibile scegliere, ma dico: la voglia di vincere che ha Conte è impressionante. Non che Allegri non ce l’abbia, ma quella di Conte è così pervasiva che ti contagia. Allegri, invece, ama più gestire. Fare il manager non è semplice… hai sempre a che fare con 40 teste diverse. Se devo vincere un campionato, non ho una preferenza tra loro due: nessuno dei due sbaglia. Allegri è arrivato e ha vinto, Conte idem. Hanno solo una metodologia totalmente diversa per arrivare ai risultati».

The post Ogbonna racconta Allegri e Conte: «Lui è impressionante» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG