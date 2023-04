Nesta: «Juve spaventata da Sarri e Pirlo, non conosce quel calcio». L’ex difensore torna sugli addii dei due allenatori

Nesta alla Bobo Tv è tornato sugli addii di Sarri e Pirlo alla Juve dopo appena una stagione da allenatori della Vecchia Signora.

LE PAROLE – «La Juve è passata da Allegri a Sarri che è l’opposto a Pirlo che è un giovane. Sarri e Pirlo li ha mandati via perché non conoscono quel tipo di calcio, si spaventano e cambiano. La dirigenza di quel periodo non conosceva quel tipo di calcio. De Zerbi lo stimo, ma alla Juve farebbe fatica a imporre quel calcio lì. La Juve è spaziale, ha vinto tanto per anni e non deve cambiare identità».

